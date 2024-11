Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Verona si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi, oscillando attorno ai 8°C. La presenza di nuvole sarà costante durante tutta la giornata, con una copertura che raggiungerà il 100%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 5,5 km/h, e si presenteranno principalmente da direzioni sud e sud-est.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 8°C, con cielo coperto e umidità elevata, che si manterrà sopra l’80%. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera piuttosto calma. Durante la mattina, si assisterà a un incremento della probabilità di pioggia leggera, con valori che raggiungeranno il 43%. Le temperature rimarranno stabili, con minime variazioni. Le piogge si presenteranno sporadicamente, con accumuli limitati.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della probabilità di pioggia, che si attesterà intorno al 61%. Le temperature continueranno a mantenersi sui 8°C, con un cielo che rimarrà coperto. Le piogge saranno leggere, con accumuli minimi, ma sufficienti a mantenere l’atmosfera umida. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 5,5 km/h.

La sera non porterà significative variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che si manterranno attorno agli 8°C. La probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene le precipitazioni siano attese in forma leggera. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a un senso di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge leggere. Le temperature non subiranno grandi variazioni e si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e di portare con sé un ombrello, soprattutto durante le ore diurne.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 2.9 ENE max 3.2 Grecale 86 % 1022 hPa 5 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 14 % 1.9 ESE max 2.9 Scirocco 82 % 1022 hPa 8 pioggia leggera +8.3° perc. +8.3° 0.1 mm 3.2 SSO max 4.4 Libeccio 83 % 1023 hPa 11 pioggia leggera +8.5° perc. +8.5° 0.32 mm 0.8 S max 2.1 Ostro 86 % 1023 hPa 14 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° prob. 60 % 4.3 SSO max 4.5 Libeccio 86 % 1023 hPa 17 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° prob. 61 % 3.9 ENE max 5.1 Grecale 89 % 1023 hPa 20 pioggia leggera +8.4° perc. +8.4° 0.12 mm 1.4 SSE max 1.7 Scirocco 89 % 1024 hPa 23 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° prob. 36 % 1.9 ONO max 2.3 Maestrale 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:35

