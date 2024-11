Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Verona di Sabato 16 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sgombro da nuvole durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 6,3°C al mattino fino a un massimo di 12,1°C intorno a mezzogiorno. La presenza di venti leggeri, con velocità che non supereranno i 9 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto gradevole, nonostante l’umidità che si attesterà attorno al 70%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 6,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 10%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 4,6 km/h.

Durante la mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire fino a 11,6°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%. I venti si manterranno leggeri, rendendo la mattinata particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 43%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 10,4°C. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 7,6°C. Il cielo si manterrà prevalentemente sereno o con poche nuvole, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 76%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 4.5 N max 4 Tramontana 69 % 1025 hPa 5 poche nuvole +6.3° perc. +5.6° Assenti 4.9 NO max 5.3 Maestrale 72 % 1025 hPa 8 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 3.5 O max 5.3 Ponente 68 % 1024 hPa 11 cielo sereno +11.6° perc. +10.3° Assenti 8 OSO max 8.9 Libeccio 58 % 1023 hPa 14 nubi sparse +11.8° perc. +10.6° Assenti 7.7 OSO max 9.3 Libeccio 60 % 1021 hPa 17 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 3.8 ONO max 4.2 Maestrale 74 % 1020 hPa 20 poche nuvole +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.1 ONO max 3.7 Maestrale 76 % 1020 hPa 23 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.5 NO max 4.4 Maestrale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:42

