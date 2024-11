Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Verona di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 11,6°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La situazione non subirà significative variazioni nel corso della mattinata, quando le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 15°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, e le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 12,6°C e i 14,8°C. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, contribuendo a una sensazione di freschezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa, segno di una situazione meteorologica piuttosto stabile.

Nella sera, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi sui 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest con intensità leggera. L’umidità si manterrà alta, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Verona mostrano una continuità nelle condizioni meteorologiche, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che non subiranno grandi escursioni. Si prevede che la situazione rimanga stabile anche nei giorni successivi, con un clima fresco e umido che caratterizzerà la settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.6° perc. +10.7° Assenti 3.6 NNO max 3.6 Maestrale 69 % 1028 hPa 5 cielo coperto +11.3° perc. +10.3° Assenti 1.1 NNO max 2.5 Maestrale 70 % 1027 hPa 8 nubi sparse +12.7° perc. +11.8° Assenti 2.7 ONO max 3.8 Maestrale 69 % 1027 hPa 11 cielo coperto +14.9° perc. +14.1° Assenti 6.3 SO max 4.9 Libeccio 63 % 1026 hPa 14 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 5.7 OSO max 6.6 Libeccio 67 % 1025 hPa 17 cielo coperto +12.6° perc. +11.9° Assenti 4.3 O max 4.7 Ponente 78 % 1025 hPa 20 cielo coperto +12.1° perc. +11.4° Assenti 4 NO max 4.9 Maestrale 79 % 1025 hPa 23 cielo coperto +11.6° perc. +10.8° Assenti 3.3 NO max 4.8 Maestrale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:49

