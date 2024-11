Previsioni Meteo Viareggio: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giovedì 14 Novembre a Viareggio si presenteranno prevalentemente serene, con un netto miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalle prime ore del giorno si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a un clima più gradevole e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 14°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi sotto i 10 km/h, e l’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, contribuendo a un clima tranquillo.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La brezza leggera proveniente da Est-Nord Est garantirà un clima piacevole, ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre le precipitazioni resteranno assenti, confermando la stabilità del tempo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si stabilizzerà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 14 Novembre a Viareggio indicano una giornata caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un possibile aumento della nuvolosità nel fine settimana. Tuttavia, per ora, gli amanti del sole potranno godere di un’ottima giornata all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Viareggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.9° perc. +8.7° Assenti 8.9 E max 11.6 Levante 58 % 1019 hPa 5 cielo coperto +10° perc. +8.8° Assenti 8.9 ENE max 10.8 Grecale 65 % 1020 hPa 8 nubi sparse +11.1° perc. +10° Assenti 7.9 NE max 10.3 Grecale 65 % 1020 hPa 11 nubi sparse +13.9° perc. +12.6° Assenti 3.1 ENE max 7.5 Grecale 48 % 1020 hPa 14 cielo sereno +14° perc. +12.7° Assenti 0.8 OSO max 5.3 Libeccio 48 % 1019 hPa 17 cielo sereno +10.9° perc. +9.6° Assenti 7.8 ENE max 9.9 Grecale 61 % 1020 hPa 20 cielo sereno +9.3° perc. +8.1° Assenti 8.4 ENE max 9.4 Grecale 60 % 1021 hPa 23 cielo sereno +8.9° perc. +7.8° Assenti 7.3 ENE max 8.3 Grecale 60 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:51

