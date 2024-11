Previsioni Meteo Viareggio: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Viareggio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,1°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà con una copertura nuvolosa crescente, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 11,3°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Viareggio avrà un clima fresco, con temperature che varieranno da 6,1°C a 7,1°C. Il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 25%.

Nella mattina (06:00 – 12:00), si assisterà a un aumento della nuvolosità. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 11,3°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra 8,6 km/h e 9,8 km/h, con una direzione prevalentemente da est-sud-est. L’umidità si attesterà intorno al 32%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma non sgradevole.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11,4°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra 8 km/h e 11,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 47%.

Con l’arrivo della sera (18:00 – 23:00), il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 9,5°C, mentre il vento continuerà a soffiare da est, con intensità moderata. L’umidità salirà fino al 53%, rendendo l’atmosfera più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viareggio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Domenica e lunedì si prevede un clima simile, con possibilità di ulteriori nuvolosità e temperature che non supereranno i 12°C. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa e l’umidità, che potrebbero influenzare il comfort durante le ore diurne.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Viareggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.6° perc. +4.9° Assenti 8.4 ENE max 8.6 Grecale 41 % 1021 hPa 5 cielo sereno +6.1° perc. +3.8° Assenti 10.8 ENE max 11.9 Grecale 42 % 1023 hPa 8 nubi sparse +7.5° perc. +5.8° Assenti 9.3 ENE max 10.8 Grecale 40 % 1026 hPa 11 nubi sparse +11° perc. +9° Assenti 7.8 ESE max 9.6 Scirocco 32 % 1028 hPa 14 nubi sparse +11.3° perc. +9.5° Assenti 8 ESE max 9.1 Scirocco 38 % 1028 hPa 17 poche nuvole +9.1° perc. +7.3° Assenti 11.5 E max 13.3 Levante 47 % 1030 hPa 20 cielo coperto +8.9° perc. +6.8° Assenti 13.2 E max 15.4 Levante 53 % 1031 hPa 23 cielo coperto +9.5° perc. +7.8° Assenti 12 E max 14.1 Levante 53 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:45

