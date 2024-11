Previsioni Meteo Viareggio: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 10 Novembre, Viareggio si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima mite e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est.

Nel corso della mattina, il meteo continuerà a migliorare, con nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 18°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 55% e il 75%.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 18,3°C. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, grazie anche a un vento leggero che non risulterà fastidioso. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viareggio indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa situazione meteorologica per godere delle bellezze della città e del suo lungomare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° Assenti 6.8 ENE max 7.9 Grecale 77 % 1021 hPa 5 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 8.9 ENE max 10.3 Grecale 75 % 1021 hPa 8 nubi sparse +14.6° perc. +13.9° Assenti 6.8 E max 8.9 Levante 67 % 1021 hPa 11 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 3.2 SE max 5.9 Scirocco 56 % 1020 hPa 14 poche nuvole +18.2° perc. +17.6° Assenti 1.4 SO max 2.7 Libeccio 58 % 1019 hPa 17 cielo sereno +15.6° perc. +15° Assenti 6.4 N max 6.4 Tramontana 68 % 1020 hPa 20 cielo sereno +13.9° perc. +13° Assenti 7.9 ENE max 8.7 Grecale 63 % 1021 hPa 23 cielo sereno +12.4° perc. +11.2° Assenti 9.1 ENE max 10.9 Grecale 58 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:55

