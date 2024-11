Previsioni Meteo Viareggio: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Viareggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere accompagnate da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento forte proveniente da Ovest-Sud Ovest. La velocità del vento raggiungerà punte di oltre 40 km/h, creando un clima fresco e umido.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge persistenti che continueranno a interessare la città. La temperatura si attesterà attorno ai 15-16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 80%. Il vento continuerà a soffiare forte, rendendo la sensazione di freddo più intensa. Le precipitazioni saranno leggere, ma costanti, con una probabilità di pioggia che si manterrà alta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, anche se il cielo rimarrà coperto. Le temperature potranno salire fino a 16°C, ma la percezione termica sarà inferiore a causa del vento che si manterrà attorno ai 20 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 10-12°C, e il vento si farà più leggero, rendendo l’atmosfera più tranquilla. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene le precipitazioni siano attese in forma molto leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viareggio nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentarsi condizioni di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.19 mm 38.3 OSO max 60.7 Libeccio 80 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.32 mm 41.1 OSO max 58.2 Libeccio 83 % 999 hPa 8 pioggia leggera +15.9° perc. +15.7° 0.44 mm 39.3 OSO max 58.3 Libeccio 83 % 998 hPa 11 pioggia leggera +15.9° perc. +15.6° 0.34 mm 35.6 SO max 46.4 Libeccio 77 % 996 hPa 14 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 19.4 ONO max 24.1 Maestrale 75 % 995 hPa 17 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° prob. 20 % 12.7 NO max 14.8 Maestrale 76 % 997 hPa 20 nubi sparse +12.7° perc. +11.7° prob. 12 % 12.5 NNO max 17.5 Maestrale 66 % 1000 hPa 23 cielo coperto +10.2° perc. +9° prob. 4 % 9.3 ENE max 11.9 Grecale 65 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:47

