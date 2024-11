Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Vibo Valentia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento, con un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature, che inizieranno attorno ai 12,8°C, raggiungeranno un massimo di circa 18,1°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Nella notte, a partire dalle 00:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 12,8°C e un’umidità attorno all’84%. La situazione rimarrà sostanzialmente stabile fino alle prime ore del giorno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Alle 06:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura si attesterà intorno ai 12,5°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 16,1°C, e continuerà a crescere fino a raggiungere i 18,1°C alle 11:00. Durante queste ore, l’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e confortevole. La ventilazione sarà leggera, con direzione variabile tra Sud Est e Ovest – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 16,8°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità aumenterà progressivamente, ma senza raggiungere livelli di disagio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 13,3°C alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo si manterrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che si farà notare solo in tarda serata. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mantenendo un clima fresco ma piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e una leggera diminuzione delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un Martedì all’insegna della serenità e della tranquillità.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 5.5 SE max 4.6 Scirocco 83 % 1024 hPa 4 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 6.4 ESE max 5.4 Scirocco 80 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +13.7° Assenti 5.2 ESE max 5.5 Scirocco 67 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.9° perc. +17.1° Assenti 3.6 ONO max 4.1 Maestrale 53 % 1024 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 7 NO max 6.9 Maestrale 56 % 1023 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 4.8 E max 5.5 Levante 70 % 1023 hPa 19 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 7.8 ESE max 7.4 Scirocco 79 % 1024 hPa 22 poche nuvole +13.2° perc. +12.7° Assenti 6.4 ESE max 6 Scirocco 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:48

