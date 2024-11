Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

A Vibo Valentia, le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole durante le ore diurne. Le temperature si manterranno su valori miti, con minime che si attesteranno intorno ai 12°C e massime che raggiungeranno i 18°C. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere provenienti da est-sud-est, rendendo l’atmosfera gradevole e ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, con una temperatura che scenderà fino a +13°C. La mattina inizierà con nubi sparse, ma il cielo si schiarirà progressivamente. Le temperature saliranno fino a +18°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si manterrà attorno al 49%. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 9,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60% verso le ore 15:00. La brezza leggera contribuirà a mantenere un clima piacevole, ideale per passeggiate o attività all’aperto.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +12°C. L’umidità aumenterà fino all’83%, ma non si prevedono precipitazioni. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, poiché le condizioni meteo potrebbero variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° Assenti 8.9 ESE max 8.6 Scirocco 79 % 1024 hPa 4 nubi sparse +12.5° perc. +11.9° Assenti 9.7 ESE max 9.6 Scirocco 79 % 1025 hPa 7 poche nuvole +14.4° perc. +13.7° prob. 1 % 8.6 ESE max 10.1 Scirocco 67 % 1026 hPa 10 nubi sparse +18.4° perc. +17.5° prob. 1 % 2.4 E max 4.4 Levante 49 % 1026 hPa 13 nubi sparse +18.5° perc. +17.8° Assenti 4.5 NNO max 7.3 Maestrale 51 % 1025 hPa 16 poche nuvole +15.8° perc. +15.2° Assenti 4.7 E max 6.7 Levante 68 % 1026 hPa 19 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° Assenti 8.9 ESE max 9.5 Scirocco 81 % 1027 hPa 22 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 9.8 ESE max 9.6 Scirocco 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:47

