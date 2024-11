Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni prevalentemente nuvolose, che si trasformeranno in piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di circa 11°C e una massima che raggiungerà i 16,7°C. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia influenzeranno l’umidità, che si attesterà attorno al 74%.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 11,5°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo un inizio di giornata tranquillo.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 16,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 32% intorno alle 11:00. Il vento si presenterà leggero, mantenendo una direzione costante da Est-Sud Est.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nel meteo: il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 95%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 14°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, portandosi al 68%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno fino a 12,6°C, mentre l’umidità raggiungerà il 74%. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,4 km/h. La pioggia si presenterà con un’intensità di 0,12 mm, rendendo necessario un ombrello per chi si troverà all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vibo Valentia mostrano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Martedì e Mercoledì potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con cieli nuvolosi e occasionali piogge. Sarà quindi opportuno prepararsi a un clima variabile e a portare con sé abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.3° perc. +10.5° Assenti 10.8 ESE max 11.8 Scirocco 77 % 1019 hPa 4 poche nuvole +11° perc. +10.1° prob. 2 % 11 ESE max 12.3 Scirocco 73 % 1018 hPa 7 poche nuvole +12.9° perc. +12° prob. 12 % 11.1 ESE max 16.2 Scirocco 67 % 1019 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +15.5° prob. 19 % 7.2 ESE max 10.3 Scirocco 50 % 1019 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +15.4° prob. 2 % 8.9 E max 11.1 Levante 54 % 1018 hPa 16 cielo coperto +14.5° perc. +13.7° prob. 6 % 9.3 ESE max 13.8 Scirocco 65 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +13.1° perc. +12.4° 0.12 mm 10.3 ESE max 15.1 Scirocco 74 % 1019 hPa 22 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° prob. 18 % 14.4 ESE max 21.4 Scirocco 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:43

