Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 9,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 45%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 12,4°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo più sereno nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno ulteriormente, con un cielo completamente sereno e temperature che toccheranno i 13,3°C intorno alle 12:00. La brezza si manterrà leggera, con velocità del vento che varierà tra i 8 e i 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

La sera continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 10°C. La brezza leggera persisterà, contribuendo a un clima gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori moderati e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.9° perc. +8.7° Assenti 8.7 NNO max 12.2 Maestrale 72 % 1020 hPa 4 nubi sparse +9.7° perc. +8.8° prob. 4 % 7.4 NO max 11.8 Maestrale 74 % 1020 hPa 7 nubi sparse +11° perc. +10° Assenti 7 NNO max 12.1 Maestrale 69 % 1021 hPa 10 nubi sparse +12.8° perc. +11.7° Assenti 8.6 NO max 10.5 Maestrale 59 % 1021 hPa 13 cielo sereno +13.2° perc. +12.1° Assenti 12 ONO max 13.5 Maestrale 57 % 1021 hPa 16 cielo sereno +11.1° perc. +10° Assenti 8 ONO max 9.9 Maestrale 66 % 1021 hPa 19 cielo sereno +10.3° perc. +9.1° Assenti 2.9 OSO max 7.6 Libeccio 68 % 1021 hPa 22 cielo sereno +10° perc. +10° Assenti 3.3 SSO max 8.1 Libeccio 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:39

