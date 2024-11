Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Vicenza si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 8°C, con un aumento graduale rispetto alla notte. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% in diverse fasce orarie, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 6,5°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà sempre di più, portando a una situazione di cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, con valori che si aggireranno attorno ai 6,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con assenza di pioggia.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 7,7°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia aumenterà, con la prima pioggia leggera prevista per le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, e il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno agli 8°C. La pioggia leggera potrebbe ripresentarsi, specialmente nelle ore successive, con accumuli minimi. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, e l’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento della temperatura, che si manterrà sui 8,5°C. Le nubi non si diraderanno, e ci sarà una probabilità di pioggia leggera, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,11 mm. Il vento rimarrà debole, e l’umidità si attesterà attorno al 78%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le probabilità di pioggia potrebbero persistere anche nei giorni successivi. È consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, con la possibilità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.9 NNE max 5.1 Grecale 71 % 1023 hPa 5 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 1 % 4.7 NE max 6.6 Grecale 71 % 1022 hPa 8 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° prob. 21 % 3.5 NNE max 5.5 Grecale 71 % 1023 hPa 11 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 29 % 4.4 NNE max 6.8 Grecale 71 % 1023 hPa 14 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 29 % 2.9 NNE max 5.2 Grecale 75 % 1023 hPa 17 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° prob. 43 % 2.1 OSO max 2.4 Libeccio 78 % 1024 hPa 20 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 44 % 2.1 S max 2.6 Ostro 78 % 1024 hPa 23 pioggia leggera +8.6° perc. +8.6° 0.11 mm 2.6 NO max 2.7 Maestrale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:33

