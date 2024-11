Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Vicenza si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 16,9°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà una costante, specialmente nelle ore centrali della giornata, mentre il vento si presenterà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. La mattina inizierà con nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 12°C. Man mano che le ore passeranno, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo sempre più coperto. Alle 11:00, la temperatura salirà a 16,5°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,6°C alle 17:00. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 13°C. Il cielo presenterà ancora nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La temperatura percepita sarà di circa 12,4°C alle 21:00, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da mercoledì. Tuttavia, per martedì, si consiglia di prepararsi a una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature gradevoli e senza piogge. La situazione meteo rimarrà monitorata, in attesa di eventuali cambiamenti nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Vicenza

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.9° perc. +12.4° Assenti 2.6 NNE max 2.6 Grecale 83 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.2° perc. +11.7° Assenti 1.8 NNO max 1.7 Maestrale 84 % 1025 hPa 8 nubi sparse +13.8° perc. +13.3° Assenti 1.8 ENE max 1.9 Grecale 77 % 1026 hPa 11 nubi sparse +16.5° perc. +15.9° Assenti 3 SE max 1.9 Scirocco 67 % 1025 hPa 14 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 3.2 SE max 1.9 Scirocco 66 % 1024 hPa 17 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 3 ENE max 3.5 Grecale 76 % 1025 hPa 20 nubi sparse +13.3° perc. +12.7° Assenti 3 N max 3.1 Tramontana 80 % 1026 hPa 23 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 2.1 N max 1.9 Tramontana 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:51

