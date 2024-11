Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 10,4°C e i 16°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Durante la notte, le condizioni saranno di poche nuvole e le temperature si aggireranno intorno ai 11°C, con una leggera diminuzione fino a 10,5°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 14%, e non si prevedono precipitazioni. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord, con intensità di 2,8 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 15,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 10%. La brezza leggera da Nord-Est accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che toccheranno il picco di 16°C. L’intensità del vento rimarrà debole, favorendo una sensazione di calore gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%, rendendo il clima particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con una percentuale che arriverà fino al 73%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 11,8°C. Anche se non si prevedono precipitazioni, l’umidità aumenterà, portandosi al 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, specialmente durante le ore serali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto, mentre le temperature fresche della notte e della mattina richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.1° perc. +10.2° Assenti 2.8 NNO max 2.5 Maestrale 72 % 1029 hPa 5 poche nuvole +10.5° perc. +9.5° Assenti 2.5 N max 2.3 Tramontana 72 % 1028 hPa 8 cielo sereno +12.2° perc. +11.2° Assenti 2.4 NNE max 3.5 Grecale 64 % 1030 hPa 11 cielo sereno +15.3° perc. +14.3° Assenti 3.2 ENE max 3.9 Grecale 55 % 1029 hPa 14 cielo sereno +15.9° perc. +15° Assenti 2.7 ESE max 3.1 Scirocco 54 % 1028 hPa 17 cielo sereno +13.3° perc. +12.4° Assenti 1.8 N max 1.6 Tramontana 66 % 1029 hPa 20 nubi sparse +12.3° perc. +11.4° Assenti 3.6 NO max 3.3 Maestrale 69 % 1029 hPa 23 nubi sparse +11.8° perc. +10.8° Assenti 2.8 NNO max 2.7 Maestrale 68 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:48

