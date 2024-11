Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vicenza di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nelle ore successive si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a un clima più soleggiato. Le temperature si attesteranno tra i 10°C e i 16°C, con un’umidità che varierà intorno al 60-73%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante la mattina, si prevede un cielo sereno con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 16°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 48%, favorendo una sensazione di benessere. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da direzioni orientali e nord-orientali, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14-16°C. L’intensità del vento rimarrà bassa, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole per attività all’aperto. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevedono precipitazioni, garantendo una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 10-12°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una visione chiara delle stelle. L’umidità si manterrà attorno al 60-64%, mentre il vento continuerà a essere debole, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza indicano una giornata di Domenica 10 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per godere appieno del paesaggio autunnale.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.8° perc. +9.8° Assenti 2.3 NNO max 2.1 Maestrale 72 % 1023 hPa 5 poche nuvole +10.2° perc. +9.1° Assenti 3.2 NNO max 2.9 Maestrale 69 % 1022 hPa 8 nubi sparse +12.1° perc. +10.9° Assenti 0.6 NNO max 1.3 Maestrale 59 % 1023 hPa 11 poche nuvole +15.5° perc. +14.4° Assenti 2.5 SE max 1.3 Scirocco 48 % 1022 hPa 14 cielo sereno +15.9° perc. +14.8° Assenti 4.6 E max 5.8 Levante 51 % 1021 hPa 17 cielo sereno +13° perc. +12° Assenti 3.9 N max 4.7 Tramontana 63 % 1023 hPa 20 cielo sereno +12.1° perc. +10.9° Assenti 3.2 NO max 3.5 Maestrale 60 % 1023 hPa 23 cielo sereno +10.5° perc. +9.3° Assenti 5 NNE max 6.7 Grecale 67 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:45

