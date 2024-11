Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vicenza di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 6,2°C e i 11,1°C, mentre i venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da nord e nord-est.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,4°C. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno circa 9,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori attorno al 10%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,2 km/h e 3,2 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 11,1°C intorno alle ore 13:00. La sensazione di temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 9,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e i venti si manterranno leggeri, favorendo un clima gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% entro le ore notturne. Le temperature scenderanno a 7,7°C, e i venti si faranno più presenti, mantenendosi attorno ai 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà asciutta, ma con un’atmosfera più chiusa rispetto al resto della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza indicano una giornata di Domenica 17 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con un clima fresco e sereno durante il giorno, che si trasformerà in una serata nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, rendendo opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 1.8 NNO max 1.8 Maestrale 76 % 1018 hPa 5 poche nuvole +6.2° perc. +6.2° Assenti 2.2 NNE max 2.2 Grecale 77 % 1018 hPa 8 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.6 NE max 3.8 Grecale 71 % 1018 hPa 11 poche nuvole +10.3° perc. +9° Assenti 2.2 ESE max 1.3 Scirocco 60 % 1016 hPa 14 cielo sereno +10.9° perc. +9.6° Assenti 3.2 E max 2.2 Levante 59 % 1014 hPa 17 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 4.7 NNE max 5.9 Grecale 70 % 1014 hPa 20 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.5 N max 6.4 Tramontana 73 % 1014 hPa 23 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.7 N max 4 Tramontana 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.