Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Nella giornata di Lunedì 18 Novembre, Vicenza si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che si manterrà costante durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 7°C e i 11,8°C, con una sensazione di freddo accentuata dalla presenza di umidità elevata, che si attesterà intorno al 64%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 7,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 83%, mentre l’umidità sarà al 74%. Con il passare delle ore, il cielo si farà sempre più coperto, raggiungendo il 99% di copertura nuvolosa entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 6,8°C alle 06:00. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria indicano una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest, con una velocità di circa 3,5 km/h. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 9,5°C entro le 09:00, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dall’umidità.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11°C. Le previsioni meteo indicano che l’umidità rimarrà elevata, intorno al 60%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 2,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con un cielo ancora coperto. L’umidità continuerà a mantenersi alta, e il vento rimarrà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. Le condizioni meteo non subiranno cambiamenti rilevanti, e la sensazione di freddo persisterà.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e l’umidità elevata continuerà a influenzare la percezione termica. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.8 NNE max 2.8 Grecale 74 % 1014 hPa 5 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 3.5 N max 3.3 Tramontana 75 % 1013 hPa 8 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 3.1 N max 4 Tramontana 68 % 1015 hPa 11 nubi sparse +11.3° perc. +10° Assenti 1.2 N max 3.2 Tramontana 56 % 1015 hPa 14 cielo coperto +11.7° perc. +10.4° Assenti 2.4 SO max 2.4 Libeccio 57 % 1014 hPa 17 cielo coperto +10.2° perc. +8.9° Assenti 2 ONO max 2.2 Maestrale 63 % 1014 hPa 20 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 1.4 NNO max 1.5 Maestrale 64 % 1014 hPa 23 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.4 N max 2.2 Tramontana 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:38

