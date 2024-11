Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Vicenza si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, caratterizzate da una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto, che si manterrà tale fino al pomeriggio, per poi lasciare spazio a schiarite. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 12,7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 8,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 81%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 73%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 7,6°C e i 11,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% fino alle ore 08:00, per poi iniziare a diradarsi leggermente. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco massimo di 12,7°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 45%, mentre il vento si farà più leggero, con intensità che varierà tra 4,6 km/h e 8,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9,1°C. La copertura nuvolosa continuerà a diradarsi, con valori che scenderanno fino al 28%. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga stabile, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo i prossimi giorni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.2° perc. +7.1° Assenti 7.3 NE max 13.6 Grecale 70 % 1022 hPa 5 cielo coperto +7.8° perc. +6.8° Assenti 6.9 NE max 14 Grecale 69 % 1023 hPa 8 cielo coperto +8.8° perc. +7.9° Assenti 6.8 NE max 14.2 Grecale 64 % 1024 hPa 11 cielo coperto +11.8° perc. +10.3° Assenti 8 ENE max 17.4 Grecale 47 % 1025 hPa 14 nubi sparse +12.5° perc. +11° Assenti 8 ENE max 18 Grecale 48 % 1023 hPa 17 nubi sparse +10° perc. +8.6° Assenti 5.3 N max 6.4 Tramontana 58 % 1024 hPa 20 nubi sparse +9.3° perc. +9° Assenti 4.9 NNO max 4.8 Maestrale 58 % 1025 hPa 23 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.3 NO max 2.2 Maestrale 54 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:43

