Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

Mercoledì 27 Novembre a Vicenza si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con un miglioramento verso la sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti per la stagione, con picchi che raggiungeranno i 12,7°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà intensa durante la notte e la mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà attorno ai 8,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 79%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 12°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 99%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le nubi cominceranno a diradarsi, passando da nubi sparse a un cielo più sereno. La temperatura massima si registrerà intorno alle 12,7°C, con una percezione termica leggermente inferiore. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 65%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, favorendo una sensazione di maggiore stabilità atmosferica.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. L’umidità continuerà a salire, ma le condizioni generali rimarranno piacevoli, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una progressiva diminuzione della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibili schiarite e temperature che non scenderanno sotto i 7°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 5 % 1.8 O max 2.2 Ponente 79 % 1023 hPa 5 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 5 % 1.1 ONO max 1.6 Maestrale 78 % 1023 hPa 8 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 4 % 1.4 OSO max 1.8 Libeccio 77 % 1024 hPa 11 cielo coperto +12° perc. +11° prob. 5 % 1.5 SSO max 1.4 Libeccio 67 % 1024 hPa 14 nubi sparse +12.5° perc. +11.6° prob. 4 % 2.6 S max 2.3 Ostro 68 % 1023 hPa 17 nubi sparse +10° perc. +9.2° prob. 1 % 2.2 ONO max 2 Maestrale 80 % 1024 hPa 20 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.8 OSO max 3.2 Libeccio 84 % 1024 hPa 23 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 3 OSO max 3.3 Libeccio 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:32

