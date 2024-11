Previsioni Meteo Vico Equense: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Domenica 17 Novembre a Vico Equense si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature miti, con valori che si manterranno attorno ai 15°C durante il pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. L’umidità sarà moderata, attorno al 54%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino a metà giornata, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 3%. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 79%. I venti continueranno a soffiare da ovest-sudovest, con velocità che varieranno tra 6 km/h e 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,6°C, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 66%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si attesteranno attorno ai 4-5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che evolverà verso un cielo più nuvoloso nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattina per godere di un clima piacevole prima dell’arrivo delle nubi.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +12.8° Assenti 1.1 NNO max 3.9 Maestrale 55 % 1020 hPa 4 cielo sereno +13.3° perc. +12.3° Assenti 2.2 ENE max 4 Grecale 61 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +12.6° Assenti 2.5 ESE max 4 Scirocco 61 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 3.2 S max 6.1 Ostro 60 % 1019 hPa 13 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 6.8 SO max 9.1 Libeccio 60 % 1017 hPa 16 nubi sparse +15.7° perc. +14.9° Assenti 6.4 OSO max 9.1 Libeccio 61 % 1016 hPa 19 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° Assenti 4.8 O max 6.2 Ponente 63 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.7° perc. +15° Assenti 4.6 SO max 6.5 Libeccio 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:41

