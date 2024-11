Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo completamente coperto nel pomeriggio. Le condizioni di vento saranno generalmente deboli, con velocità che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo sereno che garantirà un clima mite. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno all’8%, e il vento sarà leggero, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà a circa il 49%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48%, garantendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di umidità aumenterà, mantenendosi attorno al 51%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno all’85%, e il vento continuerà a essere leggero. L’umidità si attesterà attorno al 57%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo possibile godere di un clima favorevole per attività all’aperto, anche se con una certa attenzione alla presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 10.3 ENE max 10.5 Grecale 60 % 1027 hPa 4 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° prob. 1 % 9.7 ENE max 10 Grecale 64 % 1027 hPa 7 nubi sparse +17° perc. +16.4° Assenti 10.9 ENE max 11.1 Grecale 63 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° prob. 1 % 5.8 ESE max 7.2 Scirocco 51 % 1028 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +19.4° prob. 6 % 3.6 S max 5.7 Ostro 48 % 1027 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +19° prob. 4 % 3.1 SSO max 4.6 Libeccio 51 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +18.8° prob. 14 % 4.5 ESE max 5.3 Scirocco 52 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° prob. 14 % 9.5 ENE max 10.1 Grecale 57 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.