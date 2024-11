Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Vico Equense si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo variabile, con prevalenza di piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive, accompagnate da temperature miti e un vento moderato.

Durante la notte, le condizioni di meteo saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 52%. La temperatura si manterrà attorno ai 16,4°C, con una percezione di 16,1°C. La velocità del vento sarà di circa 9,1 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, e l’umidità si attesterà attorno al 77%.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 36%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 16°C e 17,1°C, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo i 14 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,11 mm.

Il pomeriggio porterà con sé un aumento della piovosità, con piogge leggere che si intensificheranno, raggiungendo una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si manterranno tra 16,9°C e 17,5°C, con un vento che soffierà a circa 23 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 72%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 0,41 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di meteo non subiranno significative variazioni, continuando a presentare piogge leggere. La temperatura si attesterà attorno ai 16,8°C, con un vento che potrà raggiungere i 27 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 43%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 0,83 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 19 Novembre, si consiglia di prepararsi a una giornata piovosa, con temperature miti e vento moderato.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.59 mm 10.4 OSO max 13 Libeccio 77 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.22 mm 7.3 OSO max 9.4 Libeccio 77 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.13 mm 14 O max 17.9 Ponente 74 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.4° perc. +16.9° 0.14 mm 19.8 OSO max 23.1 Libeccio 66 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.5° perc. +17° 0.21 mm 23.1 O max 28.2 Ponente 67 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.29 mm 20.4 O max 27.8 Ponente 70 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +16.8° perc. +16.5° 0.79 mm 22.6 OSO max 29 Libeccio 74 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +17.1° perc. +16.9° 0.6 mm 23.6 OSO max 32 Libeccio 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:39

