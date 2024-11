Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alla notte. Durante le prime ore, il cielo si presenterà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un passaggio verso nubi sparse e, successivamente, a cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 11,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h.

Nella notte, Vigevano avrà un cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,8°C. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, e il vento soffierà da est-nord-est a una velocità di circa 10,4 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse inizieranno a sostituire il cielo coperto, e le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo circa 10,1°C entro le 10:00. L’umidità scenderà al 63%, e il vento continuerà a essere leggero, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11,4°C. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h. Questo permetterà di godere di un clima gradevole, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 7,1°C. Il cielo rimarrà sereno, e l’umidità si manterrà attorno al 78%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature potrebbero subire lievi oscillazioni, ma senza variazioni drastiche nelle condizioni generali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.5° perc. +5.4° Assenti 11.8 ENE max 28.4 Grecale 80 % 1022 hPa 5 cielo coperto +7° perc. +5.5° Assenti 7.9 NNE max 12.3 Grecale 81 % 1023 hPa 8 nubi sparse +7.9° perc. +7.3° Assenti 5.3 NNO max 7.8 Maestrale 75 % 1024 hPa 11 poche nuvole +10.8° perc. +9.4° Assenti 2.7 NO max 4.8 Maestrale 59 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.4° perc. +10.1° Assenti 4.5 SO max 5.3 Libeccio 57 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9° perc. +8.4° Assenti 5.9 SO max 7.4 Libeccio 70 % 1022 hPa 20 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 3.9 SO max 5.1 Libeccio 74 % 1023 hPa 23 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.6 OSO max 4 Libeccio 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:53

