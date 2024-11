Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Vigevano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, le previsioni del tempo indicano la presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 7,3°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo sempre più coperto, specialmente durante la mattina.

Nella mattina, si assisterà a un cielo completamente coperto, con temperature che varieranno da 6,2°C a 9,7°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 76% e il 91%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere fino a metà giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a mostrare qualche segnale di miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 10,3°C intorno alle 14:00, per poi scendere gradualmente fino a 8,1°C verso le 17:00. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%. Il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 7,4°C. La visibilità non sarà compromessa, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno all’86%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Mercoledì e giovedì si prevede un clima sostanzialmente invariato, con possibili schiarite nel fine settimana. È consigliabile prepararsi a giornate fresche e umide, mantenendo sempre un occhio sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° Assenti 4 ENE max 4.2 Grecale 91 % 1014 hPa 5 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 1.8 NE max 2.2 Grecale 91 % 1013 hPa 8 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.5 NO max 1.9 Maestrale 86 % 1013 hPa 11 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.1 SO max 2.6 Libeccio 78 % 1011 hPa 14 nubi sparse +10.3° perc. +9.3° Assenti 4 SSO max 3.5 Libeccio 73 % 1008 hPa 17 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 4.4 S max 4.9 Ostro 85 % 1007 hPa 20 nubi sparse +7.4° perc. +7.4° prob. 1 % 2.6 SO max 2.8 Libeccio 86 % 1006 hPa 23 nubi sparse +6.9° perc. +6.9° prob. 1 % 3.5 O max 3.7 Ponente 87 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:48

