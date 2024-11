Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Vigevano si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli coperti e temperature fresche. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di cieli sereni e temperature che raggiungeranno valori più miti. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera frizzante, mentre l’umidità si manterrà su livelli relativamente contenuti.

Durante la notte, Vigevano avrà cieli prevalentemente coperti, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con il 87% di nuvole, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 3,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno all’1%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 12,4°C entro le ore centrali della giornata. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno toccare i 18,3 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 57%.

Nel pomeriggio, Vigevano godrà di cieli sereni, con temperature che toccheranno il picco di 13,4°C. La brezza vivace, proveniente da Nord Ovest, porterà raffiche fino a 24,3 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente fresca e gradevole. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 49%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 7,9°C. I cieli rimarranno per lo più sereni, con poche nuvole sparse. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 20,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 27%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano indicano una giornata di Mercoledì 20 Novembre caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature in aumento. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 7°C e i 13°C. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima fresco e piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 2 % 4 ONO max 4.2 Maestrale 82 % 999 hPa 5 nubi sparse +6.5° perc. +5° prob. 5 % 7.7 ONO max 9.6 Maestrale 82 % 997 hPa 8 nubi sparse +7.3° perc. +6.2° prob. 1 % 6.8 OSO max 12.7 Libeccio 78 % 997 hPa 11 nubi sparse +11.2° perc. +10° Assenti 10.4 ONO max 15.7 Maestrale 63 % 996 hPa 14 cielo sereno +13.4° perc. +12.1° prob. 3 % 11.5 NO max 24.3 Maestrale 49 % 996 hPa 17 cielo sereno +9.8° perc. +6.4° prob. 1 % 28.1 N max 57.5 Tramontana 29 % 1000 hPa 20 poche nuvole +7.9° perc. +4.7° Assenti 20.7 NNO max 45.2 Maestrale 27 % 1004 hPa 23 poche nuvole +5.2° perc. +2.3° Assenti 13.3 NO max 28.7 Maestrale 38 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:48

