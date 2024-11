Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e una serata che si preannuncia serena. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra i 7,2°C e i 10,4°C. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante l’umidità rimarrà piuttosto elevata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,4°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%, e i venti saranno deboli, provenienti principalmente da nord-ovest. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno costanti, con il 100% di nuvole nel cielo.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 9,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra l’80%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 1,9 km/h e 4,1 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 10,4°C alle ore 14:00, mentre l’umidità si manterrà attorno al 79%. I venti, provenienti da sud-sud-ovest, si faranno sentire con una leggera intensità, rendendo l’aria più fresca ma comunque piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 7,2°C. L’umidità rimarrà intorno all’89%, ma la sensazione di freschezza sarà mitigata dalla calma dei venti, che si manterranno leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Giovedì e venerdì si preannunciano giornate con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo l’atmosfera più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.5 NE max 1.9 Grecale 94 % 1024 hPa 5 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.4 NO max 2.6 Maestrale 94 % 1024 hPa 8 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 2.2 NO max 2.5 Maestrale 91 % 1025 hPa 11 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.1 ONO max 5.3 Maestrale 83 % 1025 hPa 14 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 1.6 SSO max 2 Libeccio 79 % 1024 hPa 17 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 2.3 SO max 2.6 Libeccio 88 % 1024 hPa 20 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.6 O max 3.8 Ponente 89 % 1025 hPa 23 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 3.3 ONO max 3.8 Maestrale 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:44

