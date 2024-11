Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai 6,6°C, in calo a 5,4°C alle 05:00. La velocità del vento varierà tra 3,3 km/h e 6 km/h, mentre l’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 79% e l’83%. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 10,9°C alle 12:00, con una leggera nuvolosità al 15%. Sabato, cielo sereno e temperature tra 6,3°C e 5,3°C, con umidità in calo. Domenica, il cielo sarà coperto con temperature massime di 11,4°C e umidità al 88%. Il weekend si preannuncia gradevole, ma con un aumento della nuvolosità per Domenica.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno attorno ai 6,6°C, con una leggera diminuzione fino a 5,4°C alle 05:00. La velocità del vento varierà tra 3,3 km/h e 6 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 79% e l’83%. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà giornata, con temperature che saliranno da 5,3°C alle 06:00 fino a raggiungere i 10,9°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 15% alle 12:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 2,7 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 61%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11,3°C alle 13:00 e rimarranno stabili intorno ai 10,7°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 9%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una velocità che varierà tra 3,9 km/h e 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 6,6°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 2%. La velocità del vento si attesterà tra 5,5 km/h e 6,2 km/h, mantenendo una direzione costante da Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 83%.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 3%. Le temperature si manterranno tra 6,3°C e 5,3°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. La velocità del vento varierà tra 4,7 km/h e 5,7 km/h, proveniente da Est e Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’84% e l’83%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno da 5,1°C alle 06:00 fino a raggiungere i 10,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 12%. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 4,5 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 58%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11°C alle 14:00 e rimarranno stabili intorno ai 10,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 7%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una velocità che varierà tra 4,5 km/h e 3,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 6,8°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 10%. La velocità del vento si attesterà tra 3,3 km/h e 4,6 km/h, mantenendo una direzione costante da Ovest-Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa pari al 22%. Le temperature si attesteranno attorno ai 6,6°C, con una leggera diminuzione fino a 5,8°C alle 05:00. La velocità del vento varierà tra 4,5 km/h e 3,2 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 80% e l’83%. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che saliranno da 6°C alle 07:00 fino a raggiungere i 9,3°C alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando al 91%. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 2,3 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 69%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che toccheranno il picco di 11,4°C alle 13:00 e rimarranno stabili intorno ai 10,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 7%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una velocità che varierà tra 4,2 km/h e 5,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 7,1°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà massima, con valori che raggiungeranno il 100%. La velocità del vento si attesterà tra 5,4 km/h e 6,6 km/h, mantenendo una direzione costante da Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 88%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con condizioni meteo prevalentemente serene e stabili per Venerdì e Sabato, mentre Domenica porterà un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, soprattutto nei primi due giorni. Tuttavia, è consigliabile prepararsi a un clima più nuvoloso e fresco per la Domenica.

