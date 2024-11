Previsioni Meteo Vignola: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Vignola indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo, con una massima che raggiungerà i 17,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 57% e il 90% durante la giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 13%, e non si prevedono precipitazioni. La mattina si aprirà con nubi sparse e una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 12,7°C entro le 8:00. L’umidità inizierà a diminuire, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 51%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La massima sarà di 17,3°C alle 12:00, mentre nel corso del pomeriggio si assisterà a un leggero abbassamento della temperatura. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che toccheranno l’87%. Non si prevedono precipitazioni, e l’intensità del vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 9°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 49%, con nubi sparse che caratterizzeranno il cielo. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione meteo piuttosto stabile. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, anche se sarà opportuno tenere in considerazione l’umidità e le temperature in calo durante le ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.4° perc. +8.5° Assenti 7.3 ENE max 5.6 Grecale 89 % 1026 hPa 4 poche nuvole +9° perc. +8° Assenti 7.2 ENE max 5.9 Grecale 90 % 1026 hPa 7 nubi sparse +10.2° perc. +9.5° Assenti 7.1 ENE max 7.9 Grecale 86 % 1025 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 2.5 E max 3.9 Levante 62 % 1023 hPa 13 cielo coperto +17.1° perc. +16.3° Assenti 2.1 OSO max 3.7 Libeccio 58 % 1021 hPa 16 nubi sparse +13° perc. +12.4° prob. 1 % 1.3 SE max 3 Scirocco 79 % 1022 hPa 19 nubi sparse +11.7° perc. +11.1° prob. 1 % 2 E max 3.2 Levante 85 % 1022 hPa 22 nubi sparse +9.3° perc. +8.5° Assenti 6.7 ENE max 5.6 Grecale 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.