Previsioni Meteo Vignola: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Vignola indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a condizioni più serene nella mattina.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 15,7°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 60%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare a qualche pioggia leggera verso le 16:00. La temperatura scenderà gradualmente, attestandosi intorno ai 12,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci, con un’intensità di pioggia che potrebbe raggiungere i 0,12 mm.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 9,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 90%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima sarà fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Vignola evidenziano una giornata che inizierà con condizioni serene e fresche, per poi evolversi verso un pomeriggio più nuvoloso con possibilità di pioggia leggera. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di questo clima variabile, con temperature che continueranno a oscillare, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le fresche serate autunnali.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.2° perc. +8.7° Assenti 5.7 ENE max 4.9 Grecale 88 % 1021 hPa 4 nubi sparse +8.5° perc. +7.6° Assenti 6.4 ENE max 5.3 Grecale 89 % 1021 hPa 7 poche nuvole +9.5° perc. +9° Assenti 5.8 ENE max 6.2 Grecale 86 % 1021 hPa 10 cielo sereno +15° perc. +14.2° Assenti 0.4 OSO max 3 Libeccio 64 % 1019 hPa 13 nubi sparse +15.5° perc. +14.7° Assenti 3.3 OSO max 3.6 Libeccio 62 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +12.2° perc. +11.6° 0.12 mm 1.9 SO max 3.8 Libeccio 81 % 1018 hPa 19 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° Assenti 0.6 E max 2.6 Levante 87 % 1019 hPa 22 nubi sparse +9.2° perc. +8.6° Assenti 5.7 ENE max 4.8 Grecale 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:48

