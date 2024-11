Previsioni Meteo Vignola: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vignola di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. La temperatura si manterrà attorno ai 10°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 96%. I venti si presenteranno moderati, provenienti da sud-sud ovest, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite nel pomeriggio.

Durante la notte, Vignola sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e i venti si presenteranno moderati, con velocità di circa 12 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di circa 0.19 mm.

Nella mattina, le condizioni di maltempo continueranno, con piogge moderate che porteranno la temperatura a un massimo di 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le raffiche di vento potranno arrivare fino a 54 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con un accumulo che potrà raggiungere i 2.84 mm entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le nuvole cominceranno a diradarsi, e si prevede che il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. La temperatura scenderà a circa 8°C, mentre l’umidità inizierà a diminuire. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 8 km/h. Le probabilità di pioggia saranno basse, con assenza di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 4°C. I venti saranno deboli, e l’umidità continuerà a scendere. Le condizioni meteo si presenteranno favorevoli per attività all’aperto, con un’atmosfera più fresca e asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni più stabili, con temperature che si manterranno fresche e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste schiarite, mentre è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo della mattina, che potrebbero richiedere un abbigliamento adeguato per la pioggia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +9.9° perc. +8.3° 0.15 mm 11.2 SSO max 36 Libeccio 96 % 1002 hPa 4 pioggia leggera +10.3° perc. +10° 0.54 mm 12.2 SO max 36.5 Libeccio 97 % 1001 hPa 7 pioggia moderata +10.5° perc. +10.2° 2.4 mm 15 SSO max 51.8 Libeccio 98 % 1000 hPa 10 pioggia moderata +9.9° perc. +8.6° 1.07 mm 9.4 O max 22.1 Ponente 95 % 1002 hPa 13 cielo coperto +8.6° perc. +8° prob. 12 % 5.7 O max 21.5 Ponente 78 % 1005 hPa 16 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° prob. 14 % 4.2 SO max 5.1 Libeccio 82 % 1008 hPa 19 cielo sereno +4.7° perc. +4.7° prob. 11 % 3.6 NE max 4.2 Grecale 83 % 1011 hPa 22 cielo sereno +3.6° perc. +3.6° prob. 4 % 3.5 NE max 3.7 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.