Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Le condizioni meteo di Villaricca per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà intorno ai 14°C durante il pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, Villaricca avrà un cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 10°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 8,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, garantendo una notte fresca e tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a un cielo completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 13°C intorno alle 10:00 e i 14°C nel pomeriggio. L’umidità aumenterà, toccando il 55% nel pomeriggio, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 3 e 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. L’intensità del vento sarà debole, e non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni praticamente assente. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 58%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno sui 13°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino al 64%. I venti saranno leggeri, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno stabili e senza significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature che non scenderanno sotto i 10°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10° perc. +9.5° Assenti 5.9 NE max 5.4 Grecale 47 % 1032 hPa 4 cielo sereno +9.6° perc. +8.7° Assenti 7.5 NE max 7.5 Grecale 48 % 1031 hPa 7 nubi sparse +10.2° perc. +8.5° Assenti 5.1 NE max 5.7 Grecale 46 % 1030 hPa 10 cielo coperto +13° perc. +11.5° Assenti 0.7 NE max 2.8 Grecale 43 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14° perc. +12.8° Assenti 3.3 SSO max 5.7 Libeccio 51 % 1027 hPa 16 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° Assenti 2.4 ENE max 3.2 Grecale 58 % 1026 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° Assenti 3 ENE max 4.1 Grecale 58 % 1026 hPa 22 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° prob. 1 % 2.2 ESE max 5 Scirocco 62 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:37

