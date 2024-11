Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Villaricca indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 20,6°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,1°C nella notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un cielo coperto al pomeriggio e in serata, mentre al mattino si potranno osservare nubi sparse. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 2 km/h e i 10,2 km/h.

Durante la notte, Villaricca si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,1°C con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà intorno al 59%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 15,3°C alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, passando a nubi sparse, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 20,6°C intorno alle 13:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 43%, mentre il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a 3,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà fino al 60%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 9,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la possibilità di pioggia rimarrà bassa. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi favorevoli le condizioni meteorologiche per le attività all’aperto, anche se sarà consigliabile portare con sé un indumento leggero per le serate più fresche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.7° perc. +15° Assenti 8.9 NE max 13 Grecale 62 % 1027 hPa 4 poche nuvole +15° perc. +14.2° Assenti 8.6 NE max 12.5 Grecale 67 % 1027 hPa 7 poche nuvole +15.3° perc. +14.6° Assenti 10.2 NE max 13.4 Grecale 67 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19° perc. +18.3° Assenti 7.6 ENE max 8.9 Grecale 50 % 1028 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +19.8° prob. 2 % 3.7 ESE max 5.8 Scirocco 43 % 1027 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +18.7° prob. 2 % 0.4 SSO max 4.2 Libeccio 47 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +17.6° prob. 5 % 5.3 NE max 11.1 Grecale 52 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +16.7° prob. 5 % 8.9 NE max 14.5 Grecale 58 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:49

