Previsioni Meteo Vimercate: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Vimercate indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto e piogge. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo di circa 7,6°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà notevolmente la percezione termica, che risulterà più bassa rispetto ai valori effettivi.

Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si attesterà intorno ai 4,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La mattina inizierà con temperature fresche, intorno ai 4°C, e un cielo che passerà da sereno a parzialmente nuvoloso. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 16:00. Le temperature scenderanno fino a 5,8°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 67%. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni si intensificheranno, portando a piogge moderate nel tardo pomeriggio e in serata. La temperatura percepita sarà di circa 4,7°C alle 17:00.

La sera si presenterà con piogge moderate, che continueranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 2,2°C intorno alle 21:00, momento in cui si registrerà anche la possibilità di neve. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che toccherà il 95%. Le condizioni di pioggia e neve porteranno a un aumento della sensazione di freddo, rendendo necessaria un’adeguata protezione termica.

In conclusione, le previsioni meteo per Vimercate nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di pioggia e temperature fresche, si prevede un miglioramento per il fine settimana, con un ritorno a condizioni più asciutte e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.3° perc. +3.3° prob. 6 % 9 NE max 14.3 Grecale 66 % 1008 hPa 5 nubi sparse +4.6° perc. +3.7° prob. 2 % 4.8 ENE max 10.1 Grecale 68 % 1009 hPa 8 cielo sereno +4.9° perc. +4.9° Assenti 1.3 NNE max 2.8 Grecale 62 % 1010 hPa 11 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.6 SSE max 2.6 Scirocco 57 % 1008 hPa 14 cielo coperto +7° perc. +5.7° prob. 17 % 7.3 ESE max 9 Scirocco 60 % 1004 hPa 17 pioggia leggera +4.7° perc. +2.9° 0.8 mm 7.9 E max 15.9 Levante 78 % 1001 hPa 20 pioggia moderata +2.5° perc. +0° 1.41 mm 8.7 NE max 14.1 Grecale 95 % 998 hPa 23 cielo coperto +3° perc. +3° prob. 80 % 2.8 NO max 5.4 Maestrale 90 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:44

