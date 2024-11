Previsioni Meteo Vimercate: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Vimercate si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo via via più nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno intorno ai 7,8°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione verso la sera. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% in serata. I venti saranno generalmente deboli, con una velocità che non supererà i 8,5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 2,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno a -0,2°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una umidità che si manterrà intorno al 42%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà mattinata, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, passando dal 9% alle 35% entro le 11:00. L’umidità si manterrà bassa, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di 7,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 57%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti saranno deboli e prevalentemente da ovest, con una leggera intensità che non supererà i 3 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino a 3,8°C alle 23:00, con una percezione di freddo accentuata dall’umidità che si attesterà intorno al 45%. I venti rimarranno deboli, contribuendo a mantenere un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vimercate indicano un trend di temperature in lieve calo, con un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, senza significative variazioni. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi preferisce il clima fresco e nuvoloso troverà soddisfazione nelle prossime giornate.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Vimercate

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +1.9° perc. -0.7° Assenti 8.7 NO max 19.2 Maestrale 45 % 1022 hPa 5 cielo sereno +1.6° perc. -0.2° Assenti 5.9 NO max 12.1 Maestrale 45 % 1024 hPa 8 cielo sereno +2.8° perc. +2.8° Assenti 3.8 NO max 8.4 Maestrale 43 % 1027 hPa 11 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.4 OSO max 3.6 Libeccio 30 % 1028 hPa 14 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.3 SO max 2.5 Libeccio 29 % 1028 hPa 17 nubi sparse +5° perc. +5° Assenti 1.2 NNO max 3.7 Maestrale 39 % 1030 hPa 20 cielo coperto +4.4° perc. +4.4° Assenti 3.9 NNE max 4.1 Grecale 44 % 1032 hPa 23 cielo coperto +3.8° perc. +3.8° Assenti 3.8 N max 4.4 Tramontana 45 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:43

