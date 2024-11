Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 10 Novembre, Vimercate si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C durante le ore centrali della giornata, con un leggero calo nel tardo pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa sarà significativa nelle prime ore, ma si ridurrà notevolmente, lasciando spazio a un cielo sereno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con cielo coperto e un’umidità che si aggirerà attorno al 72%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest, con velocità che non supereranno i 2,9 km/h. Le previsioni del tempo per la mattina indicano un miglioramento, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Alle 08:00, la temperatura sarà di circa 11°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 13,7°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 15,4°C alle 13:00. I venti rimarranno deboli, con intensità che varierà tra 3 e 4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%, favorendo una sensazione di benessere. La serata si preannuncia fresca, con temperature che scenderanno fino a 10°C intorno alle 21:00, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Vimercate mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 15°C. Sarà quindi una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.2° perc. +9.2° Assenti 2.4 NNO max 3.1 Maestrale 72 % 1024 hPa 4 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.4 NNO max 3.1 Maestrale 69 % 1023 hPa 7 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 1.3 N max 2.1 Tramontana 70 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.7° perc. +12.6° Assenti 2.7 S max 1.4 Ostro 55 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.4° perc. +14.3° Assenti 3.2 SSE max 2.9 Scirocco 52 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° Assenti 3.5 ESE max 4.5 Scirocco 66 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.4° perc. +10.5° Assenti 4.9 NE max 6.5 Grecale 71 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 4.8 NE max 6.4 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:54

