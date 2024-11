Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Vimercate indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco di circa 11,8°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto nel tardo pomeriggio e nella sera. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 60%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 67%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 11,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che scenderà al 55%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una piacevole sensazione di freschezza.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno fino a coprire completamente il cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,9°C alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà fino al 64%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 8,2°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 70%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, ma costanti, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Mercoledì, prima che il cielo si copra e le temperature inizino a scendere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.8 NNO max 3.4 Maestrale 69 % 1025 hPa 5 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 2.4 NNO max 3.2 Maestrale 70 % 1025 hPa 8 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.4 O max 3.1 Ponente 64 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11.1° perc. +9.7° Assenti 4.8 S max 2.8 Ostro 55 % 1024 hPa 14 nubi sparse +11.6° perc. +10.2° Assenti 3.9 SSO max 2.6 Libeccio 53 % 1022 hPa 17 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.3 SSE max 3.5 Scirocco 64 % 1021 hPa 20 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.4 E max 3.9 Levante 70 % 1022 hPa 23 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 4.4 E max 6.8 Levante 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:51

