Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per il weekend 8 – 10 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10% e temperature intorno ai 10,1°C. Durante la mattina, si assisterà a nubi sparse e un aumento delle temperature fino a 14,5°C. Nel pomeriggio, il cielo diventerà parzialmente nuvoloso, con temperature attorno ai 12,5°C. La sera porterà un cielo completamente coperto e temperature in calo a 10,6°C. Sabato, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature simili, mentre Domenica si prevede un miglioramento con cieli sereni e temperature fino a 15,4°C.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,1°C, con una temperatura percepita di 9,1°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 2,9 km/h. L’umidità si manterrà al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 35% al 52%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 14,5°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 13,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2,2 km/h e 4,5 km/h, sempre da Sud-Sud Est. L’umidità scenderà fino al 56% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1028 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura che potrà arrivare fino al 75%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,5°C alle 16:00, con una temperatura percepita di 11,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi sui 1028 hPa.

Infine, nella sera, il cielo diventerà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 10,6°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 9,7°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 74%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 10,6°C, con una temperatura percepita di 9,7°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3 km/h. L’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una copertura che varierà dal 54% al 73%. Le temperature saliranno fino a 14,5°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 13,4°C. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 1 km/h e 4,9 km/h, sempre da Sud-Ovest. L’umidità scenderà fino al 52% e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1026 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,6°C alle 16:00, con una temperatura percepita di 11,5°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 3,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi sui 1025 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature scenderanno a 10,6°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 9,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 2,1 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 65%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Domenica 10 Novembre

Nella notte di Domenica 10 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,4°C, con una temperatura percepita di 9,2°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,2 km/h. L’umidità si manterrà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 33% al 91%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,4°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 14,3°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 1,5 km/h e 4,4 km/h, sempre da Sud-Sud Est. L’umidità scenderà fino al 49% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,6°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 13,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi sui 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a 10,6°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 9,5°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4,2 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 69%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da un cielo sereno che si trasformerà in nuvoloso nella giornata di Sabato. Domenica porterà un miglioramento con cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Domenica per godere di un clima più mite e soleggiato, mentre Sabato sarà più adatto per attività al chiuso, data la copertura nuvolosa e le temperature più fresche.

