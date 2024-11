Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Viterbo si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno fino alle prime ore del mattino, per poi coprirsi gradualmente. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 18,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 90%, e il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Le condizioni di visibilità saranno buone, ma la copertura nuvolosa sarà predominante, con il 100% di nuvole nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando da 18,2°C a 12,7°C entro le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà alta, intorno al 79%, e il vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno l’82%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi. Non si prevedono cambiamenti significativi nel tempo, con un clima che continuerà a essere caratterizzato da umidità elevata e cieli coperti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10° perc. +9.3° Assenti 4.4 NNE max 4.8 Grecale 84 % 1025 hPa 4 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.7 NE max 5.1 Grecale 86 % 1024 hPa 7 cielo coperto +11° perc. +10.3° Assenti 4.3 NE max 5 Grecale 81 % 1025 hPa 10 cielo coperto +17.2° perc. +16.5° Assenti 1.1 ENE max 2.3 Grecale 59 % 1025 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +17.5° Assenti 2.9 O max 3 Ponente 54 % 1023 hPa 16 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 2.2 ONO max 2.8 Maestrale 76 % 1024 hPa 19 cielo coperto +12° perc. +11.4° Assenti 1.8 N max 2.6 Tramontana 80 % 1024 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° Assenti 2.8 NE max 3.1 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:56

