Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvole e temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 6°C e un’umidità elevata, che raggiungerà il 93%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con velocità di circa 9 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,9°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 54%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione costante da Nord-Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 55%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti, sempre leggeri, si manterranno sotto i 10 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno che accompagnerà le ore notturne. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi sui 6°C. L’umidità rimarrà elevata, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla diminuzione della copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilizzazione, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6° perc. +4.1° Assenti 9.1 NNE max 15.6 Grecale 88 % 1021 hPa 4 cielo coperto +5.3° perc. +3° Assenti 9.8 NNE max 18.7 Grecale 91 % 1020 hPa 7 nubi sparse +5.8° perc. +4.1° Assenti 7.9 NNE max 16 Grecale 88 % 1021 hPa 10 nubi sparse +11.7° perc. +10.5° Assenti 8.3 NE max 10.5 Grecale 60 % 1021 hPa 13 cielo coperto +13.6° perc. +12.4° Assenti 8.1 NNE max 10 Grecale 52 % 1019 hPa 16 cielo coperto +8.9° perc. +8.2° Assenti 6.1 N max 8 Tramontana 76 % 1019 hPa 19 cielo sereno +6.8° perc. +5.9° Assenti 5.7 N max 6.3 Tramontana 86 % 1020 hPa 22 cielo sereno +5.8° perc. +4.3° Assenti 7.3 NNE max 8.9 Grecale 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:48

