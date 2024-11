Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a 3,2°C, mentre nella mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 13,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente per tutta la giornata, garantendo un cielo sereno e condizioni ideali per attività all’aperto.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Viterbo si presenterà con un cielo completamente sereno. Le temperature si attesteranno attorno ai 3,6°C e l’umidità sarà alta, intorno al 90%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 15,6 km/h. Queste condizioni si manterranno stabili fino all’alba, quando il termometro segnerà circa 3,1°C.

Durante la mattina, il clima continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 9,8°C alle 9:00 e i 13,1°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno tra i 4,8 km/h e i 6,4 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 46% a metà mattina.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 14,1°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente nel corso delle ore successive. Il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori che non supereranno i 2,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44%, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo indicano un Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità climatica simile, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature notturne richiederanno un abbigliamento adeguato per affrontare il fresco.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3.6° perc. +1.5° Assenti 8 N max 14.4 Tramontana 90 % 1023 hPa 4 cielo sereno +3.3° perc. +1.2° Assenti 8.1 NNE max 14.2 Grecale 86 % 1023 hPa 7 cielo sereno +4.4° perc. +2.9° Assenti 6.4 NNE max 11.1 Grecale 78 % 1023 hPa 10 cielo sereno +11.7° perc. +10.3° Assenti 4.8 NE max 6.5 Grecale 51 % 1023 hPa 13 cielo sereno +14.1° perc. +12.8° Assenti 2.8 NO max 4.9 Maestrale 44 % 1021 hPa 16 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.1 SO max 1.9 Libeccio 66 % 1021 hPa 19 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 0.3 E max 1.9 Levante 70 % 1022 hPa 22 cielo sereno +6° perc. +6° Assenti 2.5 ENE max 2.6 Grecale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:46

