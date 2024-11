Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +10,4°C e +16°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 69% al 100% durante le diverse fasce orarie. Non si prevedono precipitazioni significative, ad eccezione di una leggera pioggia prevista nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +10,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +15,9°C entro le ore 11:00. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con direzione prevalentemente da sud-est. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 72%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 14:00. La temperatura massima si attesterà attorno ai +15,4°C, mentre la copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 90%. La probabilità di pioggia sarà del 43%, ma le precipitazioni saranno di lieve entità, con un accumulo previsto di 0,12 mm.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature scenderanno a +10,7°C e la velocità del vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di ulteriori precipitazioni sarà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Viterbo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite più ampie e temperature in lieve aumento. Sarà quindi opportuno prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima relativamente temperato, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +10.1° prob. 34 % 8.4 SE max 24.7 Scirocco 88 % 1013 hPa 4 cielo coperto +10.4° perc. +9.9° prob. 11 % 7.2 ESE max 18.3 Scirocco 92 % 1012 hPa 7 cielo coperto +11.3° perc. +10.9° prob. 10 % 7.4 ESE max 21.2 Scirocco 92 % 1012 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° prob. 9 % 11.1 SE max 17.6 Scirocco 77 % 1013 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° prob. 43 % 10.3 SE max 15.8 Scirocco 69 % 1012 hPa 16 nubi sparse +12.3° perc. +11.8° prob. 33 % 7.2 SE max 12.5 Scirocco 86 % 1012 hPa 19 nubi sparse +10.7° perc. +10.2° prob. 3 % 5 ESE max 6.9 Scirocco 91 % 1013 hPa 22 nubi sparse +11.5° perc. +10.9° prob. 5 % 4.8 ESE max 5.5 Scirocco 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:45

