Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Viterbo si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. I dati indicano che la temperatura massima raggiungerà i 19,1°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 9,2°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 6% durante il giorno, garantendo così un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da 10,4°C a 9,5°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 5,4 km/h e 6 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, ma non ci saranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 17,3°C, mentre alle 12:00 si raggiungerà il picco di 19°C. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno attorno ai 18,8°C alle 14:00 e scenderanno leggermente a 17°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà praticamente assente, e il vento continuerà a essere leggero, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 11°C alle 21:00. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di meteo favorevoli si manterranno. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 4 Novembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un clima sereno e temperature miti, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del sole e delle belle giornate potranno approfittare di questo periodo favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.1° perc. +9.5° Assenti 5.8 NNE max 6.6 Grecale 89 % 1026 hPa 4 cielo sereno +9.5° perc. +8.9° Assenti 6 NNE max 6.7 Grecale 89 % 1025 hPa 7 cielo sereno +10.9° perc. +10.2° Assenti 5.2 NNE max 7.4 Grecale 83 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° Assenti 3.9 NNE max 4.4 Grecale 57 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.1° perc. +18.4° Assenti 4 NNO max 4.7 Maestrale 49 % 1023 hPa 16 cielo sereno +13.7° perc. +13° Assenti 3 N max 3.8 Tramontana 71 % 1023 hPa 19 cielo sereno +11.7° perc. +10.9° Assenti 3.7 N max 4.3 Tramontana 75 % 1024 hPa 22 cielo sereno +10.6° perc. +9.7° Assenti 4.6 NNE max 4.8 Grecale 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:57

