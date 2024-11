Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Viterbo si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da un’alternanza di nuvole e schiarite. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature miti, che si manterranno su valori relativamente stabili durante tutto il giorno. Tuttavia, nel corso della mattina, si prevedono piogge leggere che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La situazione migliorerà nel pomeriggio e in serata, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,1°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. La brezza leggera proveniente da Est-Sud Est porterà con sé un’umidità del 89% e una pressione atmosferica di 1013 hPa. Non si registreranno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i +14,8°C entro le 09:00. Le previsioni del tempo indicano piogge leggere a partire dalle 10:00, con accumuli di circa 0,17 mm. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre il vento soffierà da Sud-Sud Ovest con intensità moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Sebbene il cielo rimarrà coperto, le piogge si attenueranno e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +13,9°C. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, e il vento continuerà a soffiare con una certa vivacità, raggiungendo punte di 20,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un miglioramento significativo delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a un clima più sereno e a temperature che si stabilizzeranno intorno ai +10,8°C. L’umidità scenderà al 90%, e il vento si farà più teso, con raffiche che potranno raggiungere i 30,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Viterbo indicano un Martedì caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un progressivo miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e asciutte, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di oggi saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° prob. 1 % 5.3 ESE max 10.8 Scirocco 88 % 1013 hPa 4 cielo coperto +10.9° perc. +10.4° prob. 1 % 4 SE max 8.3 Scirocco 91 % 1013 hPa 7 nubi sparse +11.1° perc. +10.6° prob. 19 % 3.4 SE max 4.2 Scirocco 89 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +15.8° perc. +15.2° 0.17 mm 10.7 SSO max 15.1 Libeccio 71 % 1012 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° prob. 39 % 11.3 SSO max 16.6 Libeccio 72 % 1011 hPa 16 nubi sparse +11.4° perc. +10.9° prob. 36 % 8.3 S max 15.2 Ostro 91 % 1011 hPa 19 poche nuvole +10.4° perc. +9.9° prob. 2 % 9.7 S max 26.6 Ostro 91 % 1011 hPa 22 poche nuvole +11° perc. +10.5° prob. 2 % 10.7 S max 30.3 Ostro 88 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:44

