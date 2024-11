Previsioni Meteo Vittoria: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Vittoria si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano un’assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 16,5°C, con una leggera diminuzione fino a 15,8°C verso la fine della giornata. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 38%, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’86%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con velocità che varieranno tra 4,7 km/h e 6,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un’atmosfera più secca e confortevole. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con intensità che non supereranno i 13 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo ancora sereno e temperature che si attesteranno attorno ai 19,7°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 5%. Anche in questo frangente, i venti si presenteranno leggeri, rendendo la giornata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,8°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si manterrà attorno all’85%. I venti continueranno a essere deboli, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni favorevoli, con temperature simili e assenza di precipitazioni, rendendo la settimana particolarmente gradevole per gli abitanti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° Assenti 5.8 ENE max 6.2 Grecale 87 % 1022 hPa 5 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° Assenti 5.8 ENE max 5.7 Grecale 85 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 4.1 S max 4.8 Ostro 70 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.2° perc. +21° Assenti 11.5 SO max 7.2 Libeccio 59 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 11.6 SO max 8.5 Libeccio 62 % 1023 hPa 17 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° Assenti 4.1 SO max 4.8 Libeccio 80 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° Assenti 0.9 E max 3.5 Levante 84 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° Assenti 4.3 NE max 5.9 Grecale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:59

