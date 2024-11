Previsioni Meteo Vittoria: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, Vittoria si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13°C e i 19°C, mentre il vento si presenterà leggero, con velocità che non supereranno i 12 km/h. L’umidità rimarrà piuttosto alta, attestandosi attorno all’82%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ pesante, specialmente nelle ore più calde.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,4°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà una sensazione di freschezza, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’82%. Non si registreranno precipitazioni, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 18,3°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale di nuvole che non supererà il 9%. Il vento, sempre da Nord Est, si presenterà come una leggera brezza, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 61%, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 8 km/h e i 12 km/h.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 13°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord Est. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo così una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Vittoria indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, quindi sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 6 NE max 6.6 Grecale 82 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13° perc. +12.4° Assenti 5.4 NE max 5.9 Grecale 82 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.3° perc. +15.8° Assenti 3.7 NNE max 4.1 Grecale 68 % 1024 hPa 11 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 9.3 O max 7.9 Ponente 55 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 11.1 O max 10.5 Ponente 58 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° Assenti 1.3 NO max 2.3 Maestrale 76 % 1024 hPa 20 nubi sparse +14° perc. +13.4° Assenti 5.7 NE max 5.9 Grecale 76 % 1025 hPa 23 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 5.6 ENE max 5.7 Grecale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.