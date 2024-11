Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Vittoria indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’alta percentuale di umidità che raggiungerà l’87%. Il vento si presenterà fresco, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno toccare i 47,7 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 18,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore del giorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 21 km/h, rendendo l’aria fresca e umida. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 15,9°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi comunque attorno ai 17 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa. Questo periodo della giornata offrirà momenti di sole tra le nubi, rendendo l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature si manterranno sui 15°C, con un vento più leggero che si sposterà verso Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da piogge e nuvole, si prevede un Venerdì e un Sabato più soleggiati e con temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le temperature si avvicineranno ai 20°C.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.7° perc. +16.7° 0.26 mm 27.7 ONO max 45.3 Maestrale 87 % 1010 hPa 5 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.12 mm 18.6 ONO max 34.3 Maestrale 86 % 1010 hPa 8 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° Assenti 15.4 ONO max 24.3 Maestrale 76 % 1012 hPa 11 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° Assenti 21.7 ONO max 24.7 Maestrale 59 % 1012 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° prob. 8 % 23.3 O max 25.6 Ponente 69 % 1011 hPa 17 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° prob. 5 % 11.3 O max 15.7 Ponente 85 % 1012 hPa 20 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 10.2 O max 13.2 Ponente 86 % 1013 hPa 23 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° prob. 9 % 13.3 O max 23.1 Ponente 85 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:47

