Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

Sabato 16 Novembre a Vittoria si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1020 hPa, garantendo stabilità alle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il sole si farà sentire con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, permettendo di godere di una giornata completamente soleggiata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 5 e 10 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 50%, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 15°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’intensità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni previste, mantenendo così il clima asciutto e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, portandosi attorno ai 12°C. Anche in questo momento della giornata, il cielo rimarrà sereno, senza segni di nuvole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole per le attività serali all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del sole e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questo periodo di stabilità atmosferica per trascorrere momenti all’aperto, godendo di un clima ideale.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11° perc. +10° Assenti 7.8 N max 8.9 Tramontana 71 % 1020 hPa 5 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 10.6 NNE max 12.3 Grecale 75 % 1021 hPa 8 cielo sereno +14.5° perc. +13.5° Assenti 8 NNE max 11.2 Grecale 59 % 1022 hPa 11 cielo sereno +17° perc. +16.1° Assenti 9.3 O max 9 Ponente 49 % 1021 hPa 14 cielo sereno +16.3° perc. +15.4° Assenti 12.3 OSO max 10.9 Libeccio 55 % 1020 hPa 17 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 3.5 SO max 4.5 Libeccio 69 % 1021 hPa 20 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° Assenti 2.3 ESE max 5.4 Scirocco 71 % 1022 hPa 23 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 6.1 ENE max 6.5 Grecale 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:50

