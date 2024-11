Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vittoria di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in schiarite nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà fresco e sostenuto, contribuendo a un clima dinamico.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente di pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 57%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 22,4 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,18 mm.

Nella mattina, la situazione meteo continuerà a essere instabile. Si prevederà ancora pioggia leggera fino alle prime ore del giorno, con temperature che saliranno fino a 20,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà intensa, con il 100% di nuvole alle 07:00 e una diminuzione graduale nel corso della mattinata. Il vento si manterrà fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 44 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento significativo, con il cielo che si presenterà sereno e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 9% di nuvole. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che varieranno tra i 28 km/h e i 30 km/h.

Nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con un ritorno di pioggia leggera previsto intorno alle 21:00. Le temperature si aggireranno attorno ai 16°C, con un’umidità che aumenterà fino all’86%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord-Ovest, mantenendo una certa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni mostrano un’alternanza di condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da pioggia e schiarite, il weekend potrebbe riservare un clima più stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° prob. 45 % 23.8 O max 41.4 Ponente 76 % 1011 hPa 5 pioggia leggera +16.5° perc. +16.4° 0.2 mm 17.6 OSO max 31.3 Libeccio 83 % 1011 hPa 8 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° prob. 48 % 25.9 OSO max 38.4 Libeccio 74 % 1012 hPa 11 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° prob. 25 % 32.2 O max 42.7 Ponente 70 % 1011 hPa 14 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° Assenti 30.2 O max 43.1 Ponente 71 % 1011 hPa 17 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 25.8 O max 41.2 Ponente 84 % 1013 hPa 20 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 22.4 ONO max 37.7 Maestrale 85 % 1014 hPa 23 cielo coperto +15.9° perc. +15.7° prob. 5 % 16.6 ONO max 25.2 Maestrale 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:47

