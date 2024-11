Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nelle prossime notti, il cielo si presenterà sereno con copertura nuvolosa variabile. Lunedì, le temperature oscilleranno attorno ai 10,7°C e saliranno fino a 16,2°C nel pomeriggio, con umidità attorno al 60% e pressione atmosferica a 1027 hPa. Martedì, si attenderanno valori simili, con un massimo di 18°C e umidità al 57%. Mercoledì, il cielo avrà nubi sparse e temperature massime di 18,7°C. Giovedì, si prevede un clima simile, con temperature fino a 18,6°C. Non sono previste precipitazioni, rendendo il periodo favorevole per attività all’aperto.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno attorno ai 10,7°C, con una temperatura percepita di 9,8°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno la stessa intensità. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1032 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 11,8°C con una percezione di 11°C. La velocità del vento diminuirà a 4 km/h, mantenendo la direzione Est – Nord Est. L’umidità scenderà al 72% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1031 hPa. A partire dalle 09:00, si registrerà un incremento della temperatura fino a 14,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole e la temperatura raggiungerà un massimo di 16,2°C alle 12:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 9,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere leggermente, attestandosi a 1027 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà sereno con temperature che scenderanno fino a 12,1°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino a raggiungere il 79%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Martedì 26 Novembre

Durante la notte di Martedì 26 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si attesteranno attorno ai 11,9°C, con una temperatura percepita di 11,2°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno 6,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 15,4°C con una percezione di 14,7°C. La velocità del vento diminuirà a 4,4 km/h. L’umidità scenderà al 69% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1025 hPa. A partire dalle 10:00, si registrerà un incremento della temperatura fino a 17,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno e la temperatura raggiungerà un massimo di 18°C alle 12:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 11,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere leggermente, attestandosi a 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà sereno con temperature che scenderanno fino a 13,2°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino a raggiungere il 85%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Mercoledì 27 Novembre

Durante la notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,2°C, con una temperatura percepita di 12,9°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 08:00, la temperatura salirà a 16,3°C con una percezione di 16°C. La velocità del vento sarà di 1,6 km/h. L’umidità scenderà al 74% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa. A partire dalle 10:00, si registrerà un incremento della temperatura fino a 18,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentare nubi sparse e la temperatura raggiungerà un massimo di 18,7°C alle 12:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 12,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere leggermente, attestandosi a 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 14,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino a raggiungere il 83%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno 5,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 16,1°C con una percezione di 15,8°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h. L’umidità scenderà al 76% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa. A partire dalle 10:00, si registrerà un incremento della temperatura fino a 18,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura raggiungerà un massimo di 18,6°C alle 11:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 12,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere leggermente, attestandosi a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 14,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino a raggiungere il 83%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con condizioni meteorologiche prevalentemente serene e temperate, con temperature che varieranno tra i 10°C e i 18°C. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La presenza di nubi sparse nei giorni successivi non influenzerà significativamente le temperature, mantenendo un clima gradevole e stabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.