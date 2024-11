Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Voghera si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,5°C. La probabilità di pioggia sarà presente, sebbene le precipitazioni si presenteranno solo in forma leggera, come evidenziato da un episodio di pioggia leggera intorno alle 03:00.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%. Anche la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,8 km/h e i 7,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo il cielo coperto e le temperature attorno ai 12°C. L’umidità continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno l’82%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, e il vento si presenterà debole, con intensità che non supererà i 6 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il passaggio a nubi sparse, ma le temperature rimarranno fresche, attorno ai 10°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, e l’umidità si manterrà sopra l’80%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera nei prossimi giorni indicano una continuazione di questo trend nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel clima, e le probabilità di pioggia rimarranno basse. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, quando si prevede un aumento della copertura serena.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.6° perc. +10.1° prob. 36 % 3.8 NO max 4.5 Maestrale 92 % 1028 hPa 5 cielo coperto +10.5° perc. +10° prob. 35 % 3.5 NO max 4.8 Maestrale 92 % 1028 hPa 8 cielo coperto +10.9° perc. +10.5° prob. 4 % 4.1 O max 5.9 Ponente 92 % 1028 hPa 11 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° prob. 4 % 7.3 OSO max 6.2 Libeccio 79 % 1027 hPa 14 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° Assenti 5.4 OSO max 4.9 Libeccio 80 % 1026 hPa 17 cielo coperto +10.9° perc. +10.3° Assenti 2.4 SO max 2.6 Libeccio 87 % 1025 hPa 20 cielo coperto +10.7° perc. +10.1° Assenti 3.3 SSO max 3.6 Libeccio 84 % 1025 hPa 23 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.1 SSE max 1.5 Scirocco 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:58

